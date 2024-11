Koopmeiners a segno e la Juve non pareggia: McKennie se la ride! Perin...

Reduce dal pareggio in Champions League contro l'Aston Villa , la Juve tornerà in campo domenica sera in casa del Lecce . In attesa della prossima partita, però, è sfida all'interno dello spogliatoio bianconero. Nello specifico Teun Koopmeiners e Weston McKennie si sfidano a Cornhole , un gioco in cui bisogna lanciare dei sacchetti di stoffa riempiti di mais, provando a centrare il buco nella piattaforma di legno che si ha davanti. Il club ha postato il video sui propri canali social: non mancano le risate e... i commenti divertenti.

Ci pensa McKennie a fare le presentazioni: "Siamo qui per giocare a 'Cornhole' con il mio uomo, Teun Koopmeiners. Vincerò di sicuro". Dopo aver stabilito con sasso, carta e forbici chi deve essere a cominciare, l'americano dà il via al gioco. Tre tiri ciascuno, la prima manche finisce 1-0 per Koopmeiners, che in attesa del primo gol ufficiale in maglia Juve... fa il suo primo centro in bianconero. L'olandese pregusta già la vittoria: "Se vinco ancora è finita, giusto?". Ma le cose non vanno come sperato, perché stavolta è McKennie ad imporsi per 2-1. La terza manche inizia con un bruttissimo tiro dell'americano, che scherza: "Ma questi sacchi sono irregolari", e con Koopmeiners che lo incalza: "Questi non vengono dal Texas, eh?". Sta di fatto che stavolta finisce in parità per 2-2. Si può concludere così, con un 1-1? Neanche per sogno!