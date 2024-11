Giuntoli, i gol per la Juve e l'intreccio Conte-Fagioli: cosa c'è di vero

TORINO - La crisi del gol impone riflessioni che inevitabilmente sfociano anche nel mercato. Quello di gennaio ovviamente. Alla Juventus sanno che il ritorno di Nico Gonzalez e Milik assumerebbe la valenza di un tranquillante per affrontare il resto della stagione con maggior serenità. Restare appesi solo ed esclusivamente alla condizione del bomber serbo prosciugherebbe anche energie nervose. Ma il rientro del polacco non è così certo a livello di tempistica e affidabilità. E infatti la Juventus si guarda intorno per verificare come muoversi nella prossima finestra, ormai sempre più vicina anche se in realtà prima dell’apertura delle operazioni la squadra dovrà giocare ancora cinque partite di campionato, una di Coppa Italia e una di Champions .

Motta e la Champions Juve

Va poi ricordato che Thiago Motta in Champions dovrà riuscire a strappare la qualificazione almeno agli spareggi prima degli ottavi con questi effettivi: nuovi ingressi non sarebbero inseribili nell’attuale lista Uefa che si potrà modificare da febbraio. Un particolare non trascurabile, tenuto conto che due delle tre partite rimanenti in Coppa le giocherà proprio a gennaio, in trasferta a Bruges e in casa col Benfica, dopo che tra meno di due settimane la Juventus avrà già sfidato il Manchester City. Questa digressione serve a ricordare che qualora il club torinese decidesse di privarsi di qualcuno, da Fagioli in giù, ecco che non potrebbe sostituirlo con un altro elemento per le partite appunto contro la squadra belga e portoghese.