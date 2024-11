Fifa The Best oltre Bremer, modalità random: in lizza un panchinaro… dell’Empoli

La Fifa ha ufficialmente pubblicato tutte le nomination per i Fifa The Best 2024 che verranno assegnati dopo un periodo di votazioni che termineranno il 10 dicembre 2024. Lo scorso anno a trionfare su Lionel Messi per la vittoria del Mondiale in Qatar, mentre per questa stagione i favoriti sono ancora una volta Rodri e Vinicius. Tra i candidati ci sono però anche diversi calciatori italiani e della Serie A, tra cui Gleison Bremer della Juventus in lizza per il miglior difensore dell'anno.