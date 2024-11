Juve tra proiezione Champions e brivido playoff: il 9 non è solo Vlahovic

Alla fine del girone unico mancano però ancora tre gare, quindi ci sono nove punti in palio da conquistare: da qui al 29 gennaio la classifica può cambiare radicalmente e, adesso, soltanto il Liverpool ha la certezza di aver già raggiunto la matematica qualificazione alla fase successiva (è sicuro di essere almeno 24°, ma è improbabile che esca dalle prime 8). Secondo le proiezioni dell’Uefa basate su 10mila simulazioni (come si evince dalla tabella in basso a destra), la Juventus avrebbe appena il 9% di chance di qualificazione diretta agli ottavi: la squadra di Thiago Motta resterebbero nella stessa identica posizione di adesso, al 19° posto, dovendo dunque non soltanto passare per i playoff (con il 93% di probabilità di accedervi), ma anche giocare la gara di ritorno in trasferta perché il piccolo vantaggio di disputare la seconda in casa spetta alle squadre classificate dal nono al 16° posto.

Calendario insidioso

Per Vlahovic e compagni incide sfavorevolmente il calendario perché vede come prossime avversarie il Manchester City (in crisi assoluta e quindi bisognoso di punti) in casa, il Bruges in trasferta e il Benfica allo Stadium. Con il pareggio di Birmingham la Juventus è salita a quota 8 punti, ma le proiezioni Opta danno quota 16 come soglia certa per entrare tra le prime otto. A 15 punti invece le probabilità scendono al 73%, ancora buone ma lontane dalla sicurezza. Due vittorie e un pareggio potrebbero quindi non bastare a Thiago Motta. Mentre sarebbero sufficienti una vittoria o due pareggi per raggiungere la certezza dei playoff: il 99% delle simulazioni vedono infatti le squadre con 10 punti arrivare agli spareggi. Poi i bianconeri dovranno incrociare le dita per i sorteggi del 31 gennaio a Nyon.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE