Llorente vota Motta e sprona Vlahovic: “Deve migliorare ma…”

Tutti parlano del Mondiale per Club . Dopo Pirlo e Del Piero , questa volta è toccato a Llorente , un altro ex bianconero: "Credo sia una bella competizione, prestigiosa per le squadre che parteciperanno. Sarà una bella opportunità. Prima potevi essere campione del mondo solo con la tua nazionale, ora invece anche con il tuo club. Secondo me è molto bello, passi più tempo con i tuoi compagni di squadra" - ha spiegato all’EA7 World Legends Padel Tour Di Dubai. E farà parte di questa competizione anche la Juventus , che rappresenterà l'Italia con l'Inter. L'attaccante spagnolo ha detto la sua anche sul momento della squadra di Thiago Motta.

Llorente vota Motta e consiglia Vlahovic

"Quella di oggi è una squadra che sta crescendo pian piano, con Thiago Motta che sta lasciando la sua impronta, il suo carattere. In questo momento di emergenza con i diversi infortunati non è facile ma sono convinto che a gennaio si rinforzeranno" - ha detto Llorente, che nel pre partita del match della Juve contro l'Aston Villa si era anche candidato per risolvere il problema del vuoto in attacco, che si è sentito soprattutto nelle ultime prestazioni dei bianconeri. E a tal proposito Fernando ha le idee chiare: "Vlahovic pesa nella Juventus, ora anche di più visto che non ci sono altri attaccanti disponibili. Deve migliorare ancora ma è molto importante. Il club ha bisogno di lui".

