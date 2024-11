Juve Next Gen, un altro grave infortunio al ginocchio: “Lesione al crociato"

Il messaggio di Pedro Felipe e la reazione social

Pedro Felipe ha pubblicato anche un post sui social: "È giunto il momento di tirare fuori davvero ciò che ho dentro. Mi fa molto male il petto, una tristezza e un’angoscia enormi...La battaglia più importante della mia vita è davanti a me, e non posso certo arrendermi. Un infortunio al ginocchio mi terrà fermo, ma la voglia di tornare PIÙ FORTE di prima crescerà ogni giorno" - ha scritto il difensore della Next Gen. Sono stati tanti i messaggi di vicinanza da parte dei sui compagni di squadra ed ex come Muhremovic (in prestito al Sassuolo), Cudrig, Anghelé, Palumbo. Molti commenti anche da parte dei tifosi: "Stavi per fare il salto in prima squadra, siamo tutti con te", "Torna presto", "Buona guarigione". Tutti uniti intorno al ragazzo.