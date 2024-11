Juve, sorpresa nei convocati: chi sono Pugno, Pagnucco, Owusu, Montero e Papadopoulos

Chi è Diego Pugno: il bomber di Magnanelli stuzzica Motta

Se la Juventus nelle scorse partite è a corto di gol, la Primavera di Magnanelli non può di certo lamentarsi grazie al giovane bomber Diego Pugno. L'attaccante bianconero è un giovane classe 2006, molto forte fisicamente e dai movimenti da centravanti di razza. Arrivato alla Vecchia Signora dal Burgaro nell'estate del 2021, in pochi anni ha scalato le giovanili bianconere diventando una certezza dell'Under 19. Non è un caso che sia sotto la lente d'ingrandimento di Thiago Motta, il rendimento in questa stagione è già importante. In campionato sono già 6 le reti su 11 presenze alle quali si aggiungono le 2 in Youth League su 5 partite. Un ruolino di marcia di assoluto valore. Oltre la prima squadra, il suo approdo naturale sarà la Next Gen, dove potrebbe consacrarsi definitivamente. Intanto però sognare è lecito, e chissà che non arrivi il salto in prima squadra con la chiamata del tecnico ex Bologna.