Vlahovic, periodo no: ultimo test decisivo ma Lecce si allontana. E sul rinnovo...

Le condizioni di Vlahovic

Sarà decisiva la seduta di stamattina, ma il fatto che ancora ieri Vlahovic abbia lavorato a parte come McKennie e Douglas Luiz, gli altri due su cui sussistevano speranze quasi sfumate di recupero, esclude come detto almeno il fatto che possa giocare dall’inizio. Se anche DV9 stamattina non accusasse alcun fastidio sarebbe un rischio troppo grosso. Motta potrebbe però portarlo in panchina e sfruttarne il fiuto del gol nel finale, in caso di bisogno. Quanto al centravanti titolare, sarà ancora Weah, a meno che il tecnico non decida di concedere un turno di riposo a Conceiçao o Yildiz, inserendo Mbangula che potrebbe anche giocare al centro con Tim su una fascia. Per il resto probabile che venga confermata la formazione di Birmingham, con un dubbio tra Di Gregorio e Perin tra i pali. Tornando a Vlahovic, cresce dunque la probabilità di dover attendere un altra settimana e la sfida col Bologna del 7 dicembre per vedere la sua risposta sul campo alle polemiche suscitate dalle dichiarazioni rilasciate dopo Svizzera-Serbia: «Mi trovo meglio con un’altra punta vicino e in Nazionale ho meno compiti difensivi, che mi tolgono lucidità al tiro». E magari anche per ascoltare un suo approfondimento sulla questione, dopo il chiarimento spiegato da Motta: «Siamo d’accordo: corriamo e difendiamo tutti. Non è un’opzione, è un obbligo». Intanto il tempo scorre e non solo quello del recupero di Vlahovic: scorre anche quello necessario a trovare un’intesa sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Una situazione da tempo avvolta dall’ottimistico alone di una comune volontà di rinnovare, che tuttavia sembra assottigliarsi anziché farsi concreto. Resta concreto, invece, lo scoglio della distanza tra i 12 milioni dell’ultimo ingaggio di Vlahovic e l’importante riduzione necessaria a rientrare nei nuovi parametri. Ora, però, alla Juve premono più il presente e il ritorno di Vlahovic in campo.