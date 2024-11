Clamoroso Juve, con Fagioli via anche Douglas Luiz? Il mercato si trasforma

Conte e De Zerbi su Fagioli

Le variabili di mercato, a gennaio, sono infinite, per certi versi ancor più che in estate. Ma, in caso di proposte interessanti per i due mediani, la Juventus non farebbe le barricate. Poi, certo, non sarebbe semplice gestire l’uscita di un profilo economicamente ingombrante come Douglas Luiz, prelevato dall’Aston Villa solo pochi mesi fa a fronte di un investimento di oltre 50 milioni di euro. Mentre sarebbe più agevole trattare l’addio di Fagioli, la cui cessione garantirebbe a prescindere una buona plusvalenza (almeno 20 milioni, nelle idee della Juventus), nel solco delle operazioni che hanno riguardato i vari Soulé e Huijsen in estate. Gli allenatori che accoglierebbero di buon grado un suo ingresso in gruppo fin da gennaio, poi, non mancano. Conte a Napoli e De Zerbi a Marsiglia, per esempio, sono due tra i principali estimatori del ragazzo forgiato dalla Next Gen. E, in Francia, non escludono nemmeno un ingresso in scena del Psg, ingolosito dalla sua abilità di pensiero in verticale.