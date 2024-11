Chi l’avrebbe mai detto? Juve, il difensore a gennaio te lo porta… Arthur

Una chiacchierata informativa che può diventare un prezioso assist per la Juventus nella corsa al rinforzo difensivo per gennaio. Il contatto dei giorni scorsi a Montecarlo tra il Benfica e l’agente Federico Pastorello per parlare di Arthur Melo può risultare doppiamente vantaggioso per la Vecchia Signora. Ma andiamo con ordine. Il club lusitano è alla ricerca di un centrocampista centrale, visto che l’ex Toro e Milan Soualiho Meité (zero minuti in campo finora) non rientra nei piani del tecnico Bruno Lage; mentre Renato Sanches resta sempre alle prese coi problemi fisici, che ne hanno rallentato l’ascesa negli ultimi anni tra Psg e Roma. Ecco perché il nome di Arthur stuzzica dalle parti di Lisbona. Un’idea di mercato che può prendere quota nelle prossime settimane, senza dimenticare i sondaggi delle scorse settimane da parte di Marsiglia e Betis Siviglia per l’ex metronomo del Barcellona. Con la Juve spettatrice, decisamente, interessata alla vicenda, dalla quale - in caso di partenza del regista - potrebbe ottenere un risparmio di 5 milioni lordi sullo stipendio.