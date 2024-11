Il baby Montero è la scelta di Motta: Juve, di padre in figlio

Il centrale brasiliano era stato infatti tra i protagonisti di quest'inizio complicato di annata: sempre titolare dall'inizio all'ultima partita, in mezzo tre settimane tra settembre e ottobre con qualche problema muscolare agli adduttori. Una volta risolti, sia Montero , sia il nuovo allenatore erano tornati ad affidarsi al giocatore cresciuto al Palmeiras, dal quale erano arrivate buone vibrazioni e a prescindere dai risultati. Il ko nell'ultimo match gli ha spalancato le porte di un incubo: questa mattina Felipe si è sottoposto a risonanza magnetica, dalla quale è emersa la lesione del crociato anteriore del ginocchio destro. Ricorrerà dunque a un'operazione, presto si capirà dove e quando, per poi iniziare quanto prima l'iter riabilitativo. Ad ogni modo, la sua avventura per l'anno sportivo può dirsi terminata qui, e il primo a esserne consapevole è proprio il difensore : «È giunto il momento di tirare fuori davvero ciò che ho dentro. Mi fa molto male il petto, una tristezza e un’angoscia enormi... - le sue parole, affidate ai propri social -. La battaglia più importante della mia vita è davanti a me, e non posso certo arrendermi».

È l'ora di Gil Puche

Non può farlo nemmeno la Next Gen, che aveva già perso Stivanello per un crociato e che ora si affiderà con più costanza al giovane Gil Puche, già convocato da Motta pure in prima squadra. Per tutto il resto, Brambilla dovrà adattarsi al momento, profondamente nefasto per i bianconeri, cercando in qualche maniera di tirarne fuori il massimo. Come? Facendo punti, e dalle prossime due gare: domenica a Biella arriva il Taranto, fanalino di coda e già penalizzato, e sarà un test altamente indicativo per capire le reali chance di rialzarsi del gruppo. Poi Cavese in trasferta e Messina in casa, prima di chiudere il 2024 a Cerignola. A quel punto, il mercato potrà aiutare. Prima che la parola «salvezza» inizi davvero a essere associata a «miracolo».

