Danilo, il vento è cambiato: l’ultimo messaggio e la posizione della Juve

Nuove linee guida

Però l’idea della Juventus è un po’ cambiata in queste settimane rese ancora più complicate dalla situazione infortuni: si è aggiunto Savona che, pur non avendo niente di grave a livello muscolare, a Lecce non ci sarà. Per cui toccherà a Danilo, se Motta non inventerà qualcosa di particolare. E dalle parti dell’entourage di Danilo filtra comunque la volontà, sempre più concreta, di restare fino alla fine della stagione, alla scadenza naturale del suo contratto, al di là delle chiacchiere di mercato che però non porterebbe al club risorse sufficienti da poter giustificare una ulteriore perdita nel reparto arretrato. Questione di contingenze, si scriveva. Ma anche di opportunità: Danilo si è sempre comportato da professionista esemplare alla Continassa, pure nei momenti più bui. E non è mai mancato l’apporto da leader all’interno dello spogliatoio. Il Marsiglia può attendere, quindi, almeno per gennaio, se non ci saranno ulteriori colpi di scena: di sicuro l’Olympique insisterà, ma dalle parti della Continassa le linee guida sono cambiate.