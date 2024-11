Moratti senza pudore, neanche a tavolino: ancora Iuliano-Ronaldo, sei serio?

Ciononostante il tavolino della vergogna rimane assegnato, nessuno ha il coraggio di esprimersi ancora quasi 20 anni dopo - tutti incompetenti - e tu puoi festeggiare la seconda stella al 19esimo scudetto (e 4 di questi sono diretta conseguenza dell'essere miracolato post Calciopoli), incurante del fatto che perfino l'attuale presidente nerazzurro Marotta solo qualche anno fa deridesse quel titolo a tavolino e commentasse con grande durezza il grottesco doppiopesismo dell'intera vicenda che ha rovesciato il calcio italiano. Ma tutto questo non ti basta. Non hai la sensibilità o quantomeno il pudore di chiudere la vicenda e smettere di parlarne, no, al contrario, l'unico che la alimenta ancora sei tu con qualche tuo ex giocatore e vip schierato quasi militarmente a difesa di questo racconto ridicolo cui ormai credete solo voi, negando la realtà dei fatti. Veleni costanti e lamentele perenni con il tavolino in bacheca , la prescrizione come baluardo di un racconto che altrimenti non potrebbe stare in piedi: un perfetto esempio di chiagnere e fottere, direbbero altrove.

E tutto questo, sia chiaro, può accadere solo perché siamo nel paese che non fa domande, non muove osservazioni, non studia e non conosce i fatti, ama limitarsi a slogan e populismo d'accatto. Il paese in cui un conduttore televisivo può dire in diretta a un suo collega di smetterla di occuparsi dell'Inter, perché ormai ci sono le sentenze (su processi nati quando quelle telefonate erano ancora nascoste e il colpevole era stato già deciso, quello sì, a tavolino), il paese in cui a ridosso di Juve-Inter torneremo sempre a quel presunto rigore che poi nei vent'anni successivi non è stato mai fischiato ad alcuna squadra al mondo, senza dimenticare che poi avresti dovuto segnarlo e saresti stato comunque sotto in classifica. Torneremo a quel rigore anche dopo 29, 30 o 40 anni da allora e io, ancora una volta, penserò a uno scherzo prima di scoprire, incredulo, che è tutto vero. Che il pudore, un briciolo di pudore, da quelle parti non è stato assegnato nemmeno a tavolino.