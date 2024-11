Motta e la risposta sul momento di Vlahovic. Poi annuncia ben cinque novità!

Vlahovic anche nella seduta di ieri ha lavorato a parte, ci sarà? "Dusan non è disponibile. Che sia lui o un altro, tutti sono interessati e hanno voglia di giocare, di fare quello che amano fare. In questo momento Dusan come tanti altri non sono disponibili". Senza il serbo si pone ancora una volta il problema centravanti. Ma Thiago Motta non si dice preoccupato: "Dobbiamo affrontarla dando qualcosa in più tutti, io per primo. Dusan e altri non ci saranno, quando saranno disponibili cercheremo di metterli nelle condizioni di aiutare la squadra".

La lista delle "presenze" in infermeria è purtroppo ancora lunga: "Gli indisponibili sono Bremer, Nico Gonzalez, Milik, Douglas Luiz, Adzic, Cabal, Vlahovic, Savona e McKennie. Loro non saranno con noi. Siamo concentrati solo sul Lecce, aspettiamo chi potrà recuperare".

Thiago Motta e le "giovani" novità tra i convocati per il Lecce

Non era passata inosservata la presenza di ben cinque giovanissimi bianconeri nell'allenamento di ieri alla Continassa. E Thiago Motta conferma la loro presenza nella lista dei convocati per la trasferta di Lecce: "Confermo che domani saranno con noi tutti i calciatori che hanno partecipato all'allenamento di ieri: Montero, Papadopoulos, Pagnucco, Pugno e Owusu".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE