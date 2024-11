Sarri: “La Juve un errore. Scudetto? Niente a che vedere con la Premier”

Sarri: "Lasciare il Chelsea? Un errore..."

L'avventura inglese, tra alti e bassi, ha regalato a Maurizio Sarri diverse soddisfazioni. Poi arrivò la Juventus, per il post-Allegri era lui l'allenatore prescelto, con una chiara scelta: apportare ai bianconeri una dose di bel gioco, coniugato allo spirito vincente della Vecchia Signora. Il tecnico fu entusiasto della proposta sin dal primo momento, emozioni che oggi si sono trasformate nell'opposto: "Volevo tornare in Italia perché la situazione al Chelsea non era facile. In quel periodo ad Abramovich non era permesso andare in Inghilterra. Lo vedevo solo alle partite all’estero. Ci sentivamo al telefono, ma non molto spesso. Il mio punto di riferimento era solo Marina. Non c’era un direttore sportivo quindi la situazione non era così chiara. Quindi volevo tornare in Italia ma è stato un errore. Sarebbe stato meglio restare lì. Ero un po’ preoccupato per la situazione all’interno del club, non era chiara".