Infortuni Juve, diteci la verità: "Escluse lesioni", poi fuori mesi. E Motta...

TORINO - Zero recuperi. La speranza di Thiago Motta e del popolo juventino di poter contare su qualche rientro tra gli infortunati per la sfida di stasera a Lecce rimane inevasa. Niente da fare. Anzi. Rispetto alla partita precedente in quel di Birmingham ci sarà anche Nicolò Savona in meno per via dell’affaticamento muscolare che lo ha costretto chieder il campo intorno a metà ripresa con l’Aston Villa. Ecco dunque il record, si spera definitivo, di appena tredici giocatori di movimento a disposizione tra la rosa della prima squadra per via dei nove infortunati. L’elenco degli infortunati al netto di Milik in recupero dalla doppia operazione al menisco, e la coppia Bremer-Cabal, con entrambi convalescenti per il resto della stagione per via dell’intervento ai legamenti del crociato rottisi, vede sette infortuni muscolari: Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Adzic, Vlahovic, McKennie e Savona.