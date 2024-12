La super plusvalenza Juve e l’assalto a Frendrup. Arthur, futuro deciso

Frendrup l'obiettivo

Al posto di Fagioli potrebbe arrivare un coetaneo. Tra i nomi apprezzati dalla Juve c’è Morten Frendrup, già visionato in un paio di occasioni dagli scout bianconeri. Il danese è un centrocampista universale in grado di giostrare in più ruoli: sia nei due davanti alla difesa sia da mezzala in una mediana a tre. Caratteristiche che hanno attirato le attenzioni di numerosi club, in particolare quelli inglesi (Brentford, Liverpool e Brighton). Gli ottimi rapporti tra Juventus e Genoa possono, però, dare una mano. L’idea dei bianconeri sarebbe quella di proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto garantito per una cifra complessiva intorno ai 15-16 milioni. Basteranno? Vedremo. I liguri ne chiedono 20 per privarsi del proprio gioiello. A proposito di centrocampisti: futuro già deciso per Arthur Melo, che nelle prossime settimane farà i bagagli. Il brasiliano ha voglia di ritrovare un ruolo da protagonista. Qualche squadra ha già iniziato a sondare il terreno nei suoi confronti. Dal Benfica al Betis Siviglia passando per il Marsiglia: intorno all’ex Barça c’è parecchio movimento…