Due notizie Juve: una buona e una cattiva. Proprio come nelle barzellette…

Non c'è tempo per riflettere

Tuttavia, in queste sciagurate situazioni, incidono anche la scelta dei giocatori e la gestione degli stessi. La Juventus, però, oggi non ha tempo per riflettere perché deve vincere e, quindi, ritrovare il gol perduto. Pur senza avere l’obbligo di vincere lo scudetto, non si può sottrarre all’obbligo di provarci e di abdicare alla lotta in questo periodo della stagione. È comprovato, infatti, che l’obiettivo del quarto posto, chiarissimo per gli amministratori di un club, appaia sempre un po’ sfocato agli occhi dei giocatori, soprattutto se sono quelli di un grande club. Arrivare a dicembre troppo lontani dal primo posto, cioè, metterebbe a rischio non tanto lo scudetto, ma anche la qualificazione alla prossima Champions League per mancanza di quel carburante che si chiama motivazioni. Nel calcio moderno valgono tantissimo e sono la ragione per la quale i ragazzi che la Juventus manderà in campo questa sera potrebbero avere qualcosa in più.