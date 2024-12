Motta, la risposta su Yildiz punta e la serenità: Non ho visto soffrire la Juve

Sono le parole di Thiago Motta , intervenuto al termine della trasferta di Lecce valida per la 14ª giornata di campionato. Al Via del Mare, i bianconeri hanno visto sfurmare la vittoria dopo il gol di Rebic , che allo scadere ha pareggiato i conti dopo il vantaggio firmato Cambiaso . Il prossimo impegno stagionale vedrà la Juventus ospitare il Bologna di Italiano nell'incontro in programma il 7 dicembre alle ore 18. Poi, il ritorno in Europa contro il Manchester City ( impantanato in una crisi senza precedenti nell’era Guardiola ) di mercoledì 11 allo Stadium.

Motta: "Gol evitabile. Ora testa al Bologna"

Queste le parole del tecnico bianconero, invitato a fare il punto sulla trasferta di Lecce: "Nel secondo tempo siamo calati e il Lecce è venuto fuori - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Poi abbiamo preso gol all’ultimo. Dobbiamo guardare avanti e imparare dagli errori. I gol si prendono per tanti piccoli errori. Potevamo sicuramente evitarlo. Partite come queste dobbiamo migliorare e continuare a pensare positivamente. Ora dobbiamo preparare la prossima gara sia fisicamente che mentalmente". Motta è poi intervenuto sulla prestazione di Yildiz, che ha preferito posizionare sulla fascia piuttosto che affidargli il ruolo centrale in attesa del ritorno in campo dell'infortunato Vlahovic. "Yildiz centrale? Può farlo e lo ha già fatto contro il Lilla. Quando troviamo squadre che si ricompattano dobbiamo arrivare in area. Lui e Conceicao ci hanno aiutato in questo, uno in una fascia e uno nell’altra. Oggi lo vedo più ad arrivare che a stare. Sa fare pero tutte e due i ruoli. Weah nel mentre ci ha dato una grossa mano ad attaccare l’area. Abbiamo poi creato un po' meno ed è andato in difficoltà. Ma resta il fatto che Kenan possa giocare anche come centrale".