Pagelle Juve: Cambiaso fa e disfa, Fagioli entra male, Weah non incide

Dopo il pareggio in Champions League contro l'Aston Villa, arriva un altro pari in campionato contro il Lecce. Al netto della diverse assenze, la squadra di Motta era riuscita ad andare in vantaggio ma non ha tenuto botta, crollando proprio sul finale. Ci ha pensato Rebic a punire i bianconeri che si allontanano dalla vetta della classifica (ora sono a - 6 dal Napoli capolista).