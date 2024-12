Perin si erge a scudiero di Motta: "Filosofia vincente, abbiamo grande fiducia"

Perin: "Ci sarà un cambio di marcia"

Perin ha poi spiegato: "Cambio di marcia quando rientrerà tutta la squadra? Assolutamente, pensiamo questa cosa. In questo momento dobbiamo tenere botta. Questa è un'opportunità che abbiamo, la difficoltà è un'opportunità, di dimostrare a tutti che nonostante la Juventus è rimaneggiata dagli infortuni, rimane in piedi e tiene botta. Questo è quello che crea il rispetto che gli avversari poi hanno in te, una sorta di timore. Magari tutti pensano che siamo in 13-14 e prima o poi caschiamo, ma dobbiamo rimanere in piedi. Quello che sento durante la settimana e quello che vedo, è che tutti hanno questa voglia che viviamo come un'occasione. A Lipsia, in un momento di estrema difficoltà, tutti quanti hanno dato un qualcosa in più ed è quello che vedo settimanalmente. Poi non sempre si riescono a portare a casa le cose che si vogliono, nons empre si riesce a dimostrare questo, ma c'è grande fiducia, attaccamento e grande voglia di proseguire un percorso che non so da qui a quanto ma sarà vincente".