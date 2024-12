Scempio Juve, nessuna giustificazione: Koopmeiners soffocato e Yildiz mediano

No, non bastano nove assenti per giustificare un tale scempio. La Juventus non può soffrire contro la quintultima in campionato e buttare via una vittoria essenziale per la classifica. E non può avere più pareggi che vittorie in campionato. Qualcosa si è inceppato e Thiago Motta ha l’obbligo di risolvere il problema (o i problemi) perché questo ritmo non consente alla Juventus di arrivare al quarto posto, linea del Piave stabilita dalla società. È giusto dare atto all’allenatore e alla squadra dei passettini avanti sempre compiuti, di un’identità caratteriale, di un’idea di gioco abbastanza precisa e della crescita di alcuni singoli. Ma non è accettabile che il divario tecnico esistente fra Juventus e Lecce non riesca a produrre più di un gol e un pareggio. D’accordo, mancano alcuni giocatori chiave, per primo Bremer (che però non ci sarà fino a fine stagione). D’accordo, manca Vlahovic (e la mancanza del sostituto non è solo una questione di sfortuna), ma anche con Vlahovic in campo non si era vista una Juventus micidiale in fase offensiva.