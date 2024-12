Alena Seredova sul libro di Buffon: “Non penso di trovare un capitolo che...”

Alena Seredova, il commento al libro di Gigi Buffon

Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin ha ribadito: "La famiglia allargata non fa per me. Io ho le idee ben chiare di cosa sono i miei valori e questo non rientra. Probabilmente è anche una mia impronta che deriva dalle mie radici, mi piace molto il mio, quello che non è mio non mi piace". La conduttrice ha poi chiesto: "Il tuo ex marito ha scritto un libro. Tu lo hai letto?". Domanda che Seredova si aspettava e per la quale aveva già una risposta pronta: "Mah ... Secondo te cosa c’è che non so su quel libro? Sono stata accanto a quell’uomo per oltre 10 anni, non penso di trovare un capitolo che mi possa sorprendere". Ed ancora: "Lui ha detto che è dispiaciuto di quello che mi ha fatto? Ci mancherebbe altro. Abbiamo sempre parlato molto di tutto, tanti di quegli eventi li ho vissuti, li ho raccontati, quindi per me nulla di nuovo"...