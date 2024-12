Parolo si scalda su Motta, Behrami punzecchia: “Facile questo giochino…”

"Però quando gioca Vlahovic..."

E ancora l'ex Juve a ribattere: "Eh ma giocare nella Fiorentina..." e Parolo lo interrompe: "Non è che stiamo parlando di un giocatore che non ha mai giocato in Serie A e non ha certi numeri. Va bene tutto ma... Manca Bremer, Vlahovic, Nico Gonzalez... è una Juve a metà". "C'è sempre un alibi quindi..." ha sottolineato Behrami. "C'è un confine sottile tra disciplina e creatività. A oggi si vede tanta disciplina e poco creatività. Abbiamo sempre parlato del controllo del gruppo ma poi manca qualcosa perché non ti senti libero di esprimerti" ha detto ancora Behrami. "Non credo manchi creatività alla Juve, lo spazio li davanti c’è. Ci sono degli spazi intasati, a Lecce ha giocato Weah, ma non è una punta. Il problema è lì, di mercato.." ha ribattuto Parolo. A chiudere la discussione è Behrami: "Ah però quando gioca Vlahovic ci lamentiamo di lui perché non segna, facile il giochino".