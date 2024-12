Locatelli, il post Lecce-Juve sveglia anche Di Maria: tifosi spaccati

"Zero alibi e zero scuse, bisogna fare di più". Manuel Locatelli ha iniziato così il suo post sui social per commentare la gara contro il Lecce. Un altro pari per la Juve e stavolta ha portato anche alla prima contestazione da parte dei tifosi nel settore ospiti del Via del Mare. La gente vuole di più e al netto dello zero nella casella delle sconfitte, c'è da fare i conti con altri problemi e su cui Motta ha il dovere di lavorare per restare agganciato al trenino delle squadre in testa. Il commento del centrocampista ha creato, in ogni caso, un dibattito e una spaccatura tra i tifosi. Un messaggio è arrivato anche dall'ex Juve Di Maria .

Locatelli, il post social divide i tifosi Juve e Di Maria...

Bisogna fare di più, ha scritto Locatelli che poi ha concluso il suo messaggio su Instagram: "Rimaniamo comunque uniti e convinti del lavoro che facciamo! Fino alla fine". A seguire nei commenti sono arrivati tantissimi tifosi a dividersi tra una fazione a favore del centrocampista e una, invece, totalmente contraria. Nel mezzo la reazione con l'emoji del fuoco di Di Maria, a cui alcuni sostenitori hanno scritto "Ci manchi" mentre altri hanno evidenziato lo scarso apporto del Fideo nell'annata in bianconero.

Andando sui messaggi più negativi: "Passano le stagioni, ma continuano i soliti post ogni settimana per poi non cambiare mai nulla" ha scritto un utente. Un messaggio sottolineato anche da altri. "I soliti post che poi non vengono accompagnati dai fatti, praticamente stiamo tornando come lo scorso anno". Poi c'è chi invece storce il naso sui risultato e la fase offensiva: "Terzo pareggio consecutivo e un gol segnato nelle ultime 3.... ma dove vogliamo andare?". C'è anche chi, però, ha commentato il post in maniera positiva soprattutto per la prestazione di Locatelli: "Ennesima prestazione superlativa Lasciamo parlare il campo, come sempre" o ancora "giocatore totale, mai avuto dubbi sulle tue capacità". Ultimo, ma non meno importante: "Chiusura difensiva che vale come un gol Manu!! Sempre più leader". Insomma, la spaccatura è ben visibile e ora tocca alla Juve dimostrare sul campo di non essere quella dell'ultimo periodo.

