Giuntoli e l'attaccante Juve, si lavora sotto traccia: un nome più degli altri

Altre opzioni

Del resto le altre opzioni fattibili per il ruolo di vice Vlahovic sono in ribasso. Il primo nome della lista resta Joshua Zirkzee, però qualcosa è cambiato con la sostituzione sulla panchina del Manchester United di Ten Hag con Amorim: il nuovo tecnico ha parlato con l’ex Bologna e ha capito che l’olandese ha semplicemente bisogno di fiducia. Ora diventa dunque più complicato arrivare a Zirkzee in prestito a gennaio ed ecco che, al netto delle valutazioni sullo stato di condizioni in cui verserà Milik tra qualche settimana - come ha ripetuto il dt bianconero Giuntoli anche ai premi Aic - la dirigenza bianconera andrà alla ricerca di eventuali opportunità a basso costo o in prestito: i soldi da eventuali cessioni dei sacrificabili, come Fagioli e Mbangula, saranno principalmente utilizzati per finanziare una operazione, o magari anche due, in difesa.