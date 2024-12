Koopmeiners si mette al centro della Juve: "Così arriveranno gol e vittorie"

Koopmeiners: "Siamo la Juve, vogliamo fare gol"

Il centrocampista bianconero ha continuato poi con le autocritiche, rispondendo ad altre domande dei giornalisti sul posto: "Sicuramente ci sono cose che vogliamo fare meglio. Abbiamo fatto tanti pareggi è vero. Ad esempio ieri abbiamo controllato la partita contro il Lecce e poi nel finale abbiamo perso tutto. Dobbiamo migliorare in questi momenti. Siamo la Juventus, vogliamo attaccare e fare più gol, anche io. Ci sono anche cose che abbiamo fatto molto bene, abbiamo imparato dalle prime partite. Siamo sulla strada giusta, vogliamo far felici i tifosi e ottenere sempre i tre punti, arriveranno momenti migliori. Sono arrivati tanti giocatori nuovi. Dobbiamo crescere come gruppo ma non sono preoccupato, ho fiducia nelle mie capacità e in quelle della squadra. Voglio far tutto per questa città e per i tifosi. Se lo scudetto è alla portata? Vogliamo vincere ogni partita e ogni trofeo. Ma vediamo partita per partita, la squadra è cambiata molto. Ora pensiamo al Bologna e poi al Manchester City, la stagione è lunga" - ha spiegato Koopmeiners. Infine sulle chance da titolo dell'Atalanta: "Ci sono cinque o sei squadre candidate. In questo momento guardo solo la Juventus, capisco la domanda ma ora sono un giocatore bianconero e guardo solo la mia squadra".