Motta, due recuperi per Juve-Bologna: punto su infortuni e allenamento

Verso il Bologna: le novità Vlahovic e Adzic dall'infermeria

Come detto, nell'ultima sessione di allenamento alla Continassa ancora nessuno è rientrato in gruppo. Contro il Bologna però sono sulla strada del rientro Vlahovic e Adzic. Il vuoto lasciato dal serbo si è sentito nelle ultime partite, vista anche l'assenza di altri giocatori che possano fare quel ruolo in modo naturale. Dusan è il capocannoniere della squadra e con lui al centro dell'attacco varia anche il modo di attaccare e aumenta la pericolosità, con la possibilità anche di fare più cross in area. Anche Adzic potrebbe farcela per la prossima sfida di Serie A: una pedina in più per variare la qualità sulla trequarti.