Bremer: "Juve, di notte sogno di giocare! I messaggi al gruppo e Chiellini..."

Il brasiliano poi si è raccontato con alcuni aneddoti sul passato: “ All'inizio facevo il centrocampista , poiun allenatore mi ha spostato in difesa. Da quel momento è iniziato il mio percorso da difensore". E quando ferma un'azione avversaria: "Quando facciamo un intervento bello per noi difensori è dovere, ti dà fiducia e durante la gara cresci come personalità. È la sensazione più bella per un difensore". Sui sogni da bambino: “Sono cresciuto seguendo mio papà. Lui ha provato a fare il professionista ma non c'è riuscito. L'amore per il calcio è arrivato dai miei genitori".

Sulle difficoltà di lasciare il Brasile: "Quando sono arrivato in Italia è stato un periodo un po' difficile. Peró sapevo che tutti vogliono venire in Europa, soprattutto per me che sono difensore, l'Italia è una delle scuole migliori. Sono diventato quello che sono perchè ho lavorato tanto e questo mi ha aiutato per quello che sono ora”. Poi la domanda in brasiliano che ha fatto sorridere il difensore della Juve su quale sia il suo piatto brasiliano preferito: “Penso che sarete d'accordo con me su una cosa: la grigliata. La carne per noi sudamericani è fondamentale però non si può esagerare (ride ndr)”. Sul conciliare sport e scuola: "I vostri genitori vi chiedono tanto a scuola così come lo facevano i miei. Non è semplice conciliare le due cose ma in un giorno ci sono 24 ore e si riescono a fare entrambe le cose in tranquillità, se lo fai bene non c'è problema". Poi Bremer si è soffermato sulla differenza di giocare in un club importante come la Juve...