Scout Juve pizzicati a Udinese-Genoa, ormai è chiaro: Giuntoli l'ha puntato

La presenza di uno scout bianconero domenica al Bluenergy Stadium non riguardava soltanto il monitorare un ragazzo che la Juve ha mandato a giocare in prestito. Quel Fabio Miretti rivitalizzato dalla cura Vieira dopo un avvio di stagione da dimenticare. Il nuovo ruolo di esterno sinistro nel tridente genoano ha permesso al classe 2003 di tornare a brillare. E chissà che questa nuova posizione non possa, magari, tra qualche mese tornare utile a Thiago Motta. Miretti ma non solo: l’occasione del match in Friuli ha permesso soprattutto all’emissario della Vecchia Signora di visionare ancora una volta uno degli obiettivi bianconeri per l’attacco.