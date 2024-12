Yildiz, no allo United ma ora tocca a Motta: deve sciogliere il rompicapo

Kenan Yildiz non segna dal 9 novembre con il club, dunque dalla esaltante (per la Juventus) serata del derby di Torino: nel mezzo è arrivato un gol in Nazionale turca sotto la pioggia in Montenegro, bello per quanto ininfluente nella sconfitta per la selezione di Montella. Ma questo non preoccupa Thiago Motta e nemmeno la Juventus in generale: ciò che Yildiz fa e dà per la causa bianconera è ciò che l’allenatore sta chiedendo all’ex Bayern Monaco. E la soddisfazione è reciproca, in questa fase della carriera del talento turco nato in Germania: rinnovo fino al 2029, la responsabilità e l’onore della maglia con il numero 10 sulla schiena, un ruolo di assoluta responsabilità nel progetto tecnico firmato Motta-Giuntoli. Tutto così perfetto da portare Yildiz, e ancora di più la stessa Juventus, a nemmeno voler ascoltare il richiamo milionario delle sirene della Premier che risuonano puntuali da almeno un paio d’anni: stavolta è toccato al Manchester United incassare il classico “no grazie” di risposta all’interesse sollevato per il fantasista turco.