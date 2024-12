Fagioli, la Premier chiama e la Juve fissa il prezzo! Mbangula jolly mercato

London Calling . Le sirene provenienti dalla Premier League , e in particolare dalla capitale inglese, stanno diventando sempre più forti per Nicolò Fagioli , scivolato all’ultimo posto nelle gerarchie di Thiago Motta per la mediana della Vecchia Signora. Motivo per cui il centrocampista bianconero e i suoi rappresentanti hanno iniziato ad ascoltare le proposte provenienti da altri club. Soprattutto dall’estero, dove il numero 21 juventino vanta parecchi estimatori. Uno di questi si chiama Roberto De Zerbi e - non è un mistero - lo accoglierebbe volentieri all’ Olympique Marsiglia . Peccato che dalle parti del Velodrome, al momento, non avrebbero la liquidità per finanziare un’operazione del genere. L’opzione di una partenza di Fagioli in prestito con diritto di riscatto, infatti, non viene neanche presa in considerazione dalle parti della Continassa. Chi vuole accaparrarsi il classe 2001 deve presentarsi con un’offerta importante, nell’ordine dei 25 milioni.

Fagioli, le sirene della Premier League

Una cifra assolutamente alla portata dei ricchi club inglesi. Tipo il Nottingham Forest o il Crystal Palace che sta pensando di rinforzare la propria mediana e cerca un elemento abile in fase di palleggio. Identikit che risponde a quello del regista piacentino. Da capire se la formazione di Glasner (in lotta per non retrocedere) possa stuzzicare Fagioli, che preferirebbe una società più blasonata e magari protagonista nelle coppe europee. Un target in parte affine al West Ham, ma in casa Hammers ogni discorso di mercato è stato congelato per il momento.

Il motivo è semplice: la panchina di Lopetegui traballa e il possibile sostituto (piace Sergio Conceiçao) potrebbe avere idee diverse da quelle del collega spagnolo. Sullo sfondo il Tottenham che in passato aveva cercato Fagioli, quando era però incedibile per la Juve. Da non escludere un ritorno di fiamma. D’altronde gli Spurs amano far shopping in Serie A come testimoniano gli acquisti di Vicario e Dragusin nelle ultime sessioni di mercato.