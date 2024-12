Douglas Luiz, Guardiola e il conto in sospeso: il City per stupire la Juve

Juve, Douglas Luiz vuole convincere Motta

La risposta del centrocampista, per vie interne, non si è fatta però attendere. Douglas non vuole partire ed è pronto a scommettere sul suo recupero. Al momento l’ex Villa è concentrato soltanto sul rientro ed è - anzi - molto dispiaciuto per la situazione che sta vivendo in prima persona, oltre al mancato apporto finora per la Juventus. L’aveva scelta per crescere, per imporsi in Italia, per vivere un’esperienza in quella grande squadra che aveva sempre seguito. Gli ricordava persino i colori del Vasco, l’amore di una vita, e con l’arrivo di Thiago Motta l’ambizione aveva accompagnato i giorni più complicati della trattativa, quando il «no» di McKennie all’Aston Villa stava per buttare giù tutto. Monchi e Giuntoli si erano poi ritrovati, al centro c’era il grande desiderio del club bianconero di accaparrarsi un talento come pochi. E no, la società non ha mai cambiato idea. Neanche oggi, che il tempo stringe e le occasioni di mercato sono ridotte all’osso. Naturalmente, ci si aspetta di più. Luiz in primis.