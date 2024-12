Dottor Vlahovic, la cura per il mal di gol Juve e le ultime sugli infortuni

E d’altra parte non potrebbe essere altrimenti visto che come detto il serbo al momento non ha alternative di ruolo e giocare senza una punta vera, al di là del suo valore, non può che spuntare ulteriormente la manovra offensiva di una squadra che in avanti peccava di incisività anche con Vlahovic. Ritrovare il serbo, però, è sicuramente il primo passo per risolvere quel problema, in attesa di recuperare anche gli altri infortunati, rivedere il miglior Koopmeiners e maturare una manovra più efficace in fase offensiva. Un primo passo che Motta potrà quasi certamente compiere sabato, per quanto la condizione di DV9 andrà valutata giorno per giorno, anche per capire se il tecnico potrà impiegarlo senza timori dal primo minuto o se sarà più prudente riservargli uno spezzone.