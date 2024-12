“Verrai alla Juve e sarai massacrato. Calciopoli? Ci rido sopra, so la verità”

L'amore per Tevez e gli allenatori preferiti

Poi è ritornato a parlate degli anni d'oro e in particolare di Tevez: "Mi ha emozionato come pochi, non c'entra essere dei bravi giocatori o dei campioni, c'entra quanto tu incidi nella squadra anche con i comportamenti, contano cose che non si vedono. Faceva una rincorsa che poteva sembrare stupida ma per i compagni era un segnale, una scossa che galvanizzava tutti. Sugli allenatori preferiti: "Tendi a preferire quelli con cui hai vinto ovviamente. Conte per me è qualcosa di speciale, prima il mio capitano alla Juve e poi allenatore. La persona che ha saputo rinfrescare in me cosa significasse rappresentare la Juve, una cosa anche avevamo perso. Mi ha fatto tornare cattiveria e voglia di primeggiare. Ti spinge fino al limite, limite che non pensavi di avere. Grazie a lui, ho dato senso alla mia scelta di restare alla Juve in Serie B. Nella mia testa c'era di rivivincere almeno uno scudetto. Poi devo citare anche Lippi, oltre la Juve abbiamo condiviso l'esperienza più importante per un giocatore che è la vittoria di un Mondiale".