La tripletta di Lopez vale gli ottavi: una super Juve asfalta la Spal

La gara inizia subito su ritmi alti e le prime occasioni iniziano ad arrivare dopo pochi giri d'orologio: la Spal, con coraggio, si affaccia due volte con Conte dalle parti della retroguardia bianconera, ma in entrambe le circostanze le azioni si concludono con un nulla di fatto. Passati i primi dieci minuti è il turno della Juventus con il diagonale di Biliboc, fuori di poco dallo specchio della porta degli emiliani. Al secondo tentativo, però, la squadra di Mister Magnanelli passa. Al 14esimo Boufandar calcia forte da fuori mettendo in seria difficoltà Stagni che respinge, ma non in maniera definitiva: sulla ribattuta è un gioco da ragazzi per Lopez depositare il pallone in porta ed esultare, 1-0.