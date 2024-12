La Juve tira un sospiro di sollievo: per Thiago Motta due sorprese

La Juve rivede Vlahovic e Adzic: primo allenamento in gruppo

Sono state settimane difficili per Thiago Motta, costretto a dover fare i conti con una formazione decimata dagli infortuni. Presto per tirare un definitivo sospiro di sollievo, ma dall'allenamento odierno filtrano "due sensazioni" positive: Vlahovic e Adzic si sono allenati in gruppo. I due giocatori, almeno secondo le prime indiscrezioni, dovrebbero far parte quasi sicuramente della lista dei convocati che prenderà parte alla gara con il Bologna. Ci sarà da valutare quanti minuti hanno entrambi nelle gambe. Il tecnico bianconero, alla sua prima partita da ex, può iniziare a sorridere.