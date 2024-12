Riecco Vlahovic, l’emergenza Juve si sposta: un solo dubbio per Motta

Orsolini salterà la Juve

Prima la gioia, poi il disappunto. Riccardo Orsolini ha segnato la seconda rete del poker in Coppa Italia al Monza, per poi accusare immediatamente un risentimento alla coscia destra. Una volta sfiammata la gamba, saranno stabiliti con maggiore precisione i tempi del recupero. Ma viene da sé che l'ex juventino - passato dal bianconero nel 2017 prima di prendere altre strade - è destinato a saltare con ogni probabilità la gara di sabato. Orsolini quest'anno è stato titolare in 11 partite su 13 (il Bologna deve recuperare la partita interna col Milan, rinviata per l'alluvione in città), segnando 7 reti totali, di cui 6 in campionato e appunto quella di martedì nel torneo tricolore. Italiano potrebbe così giocarsi Ndoye sulla destra per l'Orso, proponendo a sinistra ancora Karlsson oppure un altro ex bianconero, Iling-Junior, apparso in crescita l'altra sera.