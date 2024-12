Gatti, la Juve e il futuro difesa: Giuntoli ha deciso, le mosse di Natale

Juve su Antonio Silva: la situazione

Ma come si diceva, non basterà strutturare ulteriormente il rapporto con Gatti. Serve assolutamente un rinforzo come minimo se non addirittura due. Tra coloro che sono stati “attenzionati” c’è il giovane ventunenne portoghese Antonio Silva del Benfica. Nelle ultime quattro partite di campionato è rimasto in panchina, così come in due sfide delle ultime tre di Champions disputate. Il suo agente Mendes, lo stesso che ha portato Conceiçao in prestito alla Juventus dal Porto, si sta adoperando per far sì che il club lusitano entri nell’ottica di idee di aprire alla formula del presito, al momento l’unica via che la Juventus potrà permettersi, tenuto conto che dovrà con ogni probabilità ingaggiare anche un terzino, mentre la scelta di prendere anche un attaccante o meno dipenderà dalla progressione del recupero di Milik.