Vlahovic e l'istinto predatore, cita Benzema e i tifosi Juve rispondono

"L'istinto è l'unica cosa reale". L'istinto da predatore, vista la foto di Benzema con un ghepardo, e la carica di un 9 speciale. Un modello da seguire. Un nove in grado di determinare. Vincitore del Pallone d'Oro e per tanti anni simbolo del Real prima di volare in Arabia Saudita. La frase in questione l'ha scritta proprio l'ex Madrid sul suo profilo social. Una frase che Dusan Vlahovic ha voluto subito fare sua, proprio nel giorno in cui è rientrato ad allenarsi con la squadra dopo l'infortunio accusato con la Serbia. Un ritorno importante perché può essere l'occasione giusta per il serbo di riprendersi il ruolo di protagonista al centro dell'attacco della Juve.

Vlahovic e la frase motivazionale di Benzema Dusan ha voglia di tornare in campo e determinare. Aiutare la squadra con i suoi gol a riprendersi da un momentto non semplice e in cui la Juve ha raccolto più pareggi che vittorie, ultimo quello di Lecce che ha provocato anche la prima contestazione da parte dei tifosi bianconeri al Via del Mare. Dopo due setttimane di assenza per l'infortunio, è pronto per tornare (da capire se dall'inizio o a gara in corso) nel match contro il Bologna dell'Allianz. La sua voglia è sottolineata dallo stesso attaccante serbo proprio sui social.

Vlahovic ha ripubblicato il post di Benzema (un'immagine con Karim e un Ghepardo per simboleggiare l'istinto del predatore)e ha scritto "Nove" in francese. Un tributo all'attaccante ex Real Madrid. Uno dai cui prendere ispirazione per i suoi movimenti, i suoi gol e il suo modo di giocare, oltre a quella vistosa fasciatura sulla mano con cui anche Karim è sceso in campo. Ma è anche una frase automotivazionale perché, poco dopo, lo stesso Dusan ha postato una foto durante l'allenamento della Juve e con la stessa emoji, ripetuta tre volte, della palla incandescente utilizzata dal francese. Un segnale importante per Thiago Motta e per i tifosi della Juve che lo sostengono e sono fiduciosi che con il serbo si possa tornare a esultare per un gol (dopo i tre 0-0 consecutivi). WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

