Juve al centro di tutto, Scanavino scatenato! "Mercato, sponsor, investimenti"

A proposito di visibilità, la Juve rientra tra le due squadre italiane che parteciperanno al Mondiale per Club: "Si tratta di un'occasione importante per la società: una vetrina a livello mondiale, riteniamo che già da questa prima edizione possa scaturire una certa visibilità, sperando porti un ricavo positivo. Stiamo trattando con altre squadre dell'Eca, ormai dovremmo esserci. Ci siamo fatti un'idea per quanto riguarda i ricavi, l'auspicio è quello di essere stati conservativi". Altra fonte di ricavi, indubbiamente, il main sponsor: "Ci sono diverse trattative in fase avanzata, al più tardi per la fine della stagione avremo lo sponsor di maglia. Sicuramente la partecipazione al Mondiale per Club è un elemento in più. In attesa abbiamo deciso di dar vita ad una operazione benefica: siamo soddisfatti, così come lo è Save the Children".