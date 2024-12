Juve, non ci si crede! Altro crociato rotto e stagione finita, cosa è successo

Sembra essersi abbattuta una vera e propria maledizione in casa Juve . La prima squadra bianconera viene da un periodo di assenze numerosissime : in particolare l'emergenza ha colpito il reparto arretrato, con due infortuni molto seri ai legamenti. Eppure la sfortuna sembrerebbe aver colpito la difesa anche delle altre squadre bianconere, dalla Next Gen passando per la Women .

Difensori Juve e la maledizione del crociato

Il primo della serie ad essersi infortunato è stato Gleison Bremer. Il difensore brasiliano si fece male durante la gara di Champions League tra Lipsia e Juve, costretto ad abbandonare il campo dopo pochi minuti. Il responso? Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e stagione finita. Bremer è al lavoro per recuperare, con il peggio che, come ammesso da lui stesso, è ormai passato, ma rientrerà comunque tra diversi mesi. Motta non ha perso soltanto lui nel pacchetto arretrato, ma anche Juan Cabal: il difensore, autore di un ottimo avvio di stagione, è andato ko con la sua nazionale colombiana, rimediando lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Una serie di sfortunati eventi che non ha lesinato neanche la Juve Next Gen. Poco più di due mesi fa l'infortunio di Riccardo Stivanello durante la sfida al 'Pozzo-La Marmora' contro il Picerno. Esito della risonanza magnetica? Neanche a dirlo, lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio, anche questa volta il sinistro. È toccato poi a Pedro Felipe: il centrale classe 2004 era sceso in campo dal 1' nel recupero di campionato contro la Turris. Dopo 27' l'infortunio che lo costringe ad uscire: vista la reazione del brasiliano si intuisce subito la gravità dell'infortunio. Il tutto poi confermato dagli esami, che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Con quello di Cascarino, dunque, salgono a 5 i ko legati ai legamenti: la speranza è che, con quest'ultimo infortunio, la sfortuna si sia definitivamente esaurita.