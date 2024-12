Giaccherini, lo scherzo di Paratici e Del Piero: “Ero da solo e tremavo”

Intervistato a Radio Tv Serie A, l'ex Juventus Emanuele Giaccherini ha raccontato la sua carriera, dal Forlì, ai bianconeri (con i quali vinse due scudetti) fino alla Nazionale. Sugli inizi e la mentalità: "Quando sono tornato dal Pavia al Cesena ero fuori rosa. Dopo quattro anni di C2 ho capito che non faceva per me questa carriera. Ero fuori rosa a Cesena. In un'amichevole Bisoli mi vide 20 minuti e da lì sono esploso. Abbiamo vinto due campionati e ci siamo salvati in Serie A. Ho pensato, visto che sono perito meccanico, di trovarmi un lavoro e giocare in Eccellenza vicino a casa. I miei genitori, il mio procuratore e i miei amici mi hanno convinto a non mollare. Ci hanno creduto più loro di me - aggiunge - Ho accettato sempre i no, le porte in faccia. Questo mi ha permesso di arrivare lontano. La mia carriera è simile a quella di Grosso, di Toni. Lavorare, lavorare e lavorare per scalare le categorie. Mi sono costruito tutto sul campo. Oggi ci sono meno giocatori di questo tipo rispetto a 15-20 anni fa".