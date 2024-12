Motta, il decollo è con le ali: l’oro di Thiago si fa in quattro per due posti

Magari per ricordare a Dusan Vlahovic che la vita di un attaccante può essere tanto bella tra due ali quanto con un’altra punta accanto, ma soprattutto per aiutare la Juventus a riconquistare una vittoria a cui, classifica alla mano, comincia a calzare l’aggettivo “fondamentale”. Gli esterni off ensivi bianconeri puntano il Bologna con la determinazione e la convinzione di chi sta imponendo le proprie qualità e Thiago Motta conta su di loro per rilanciare la corsa bianconera ai primi quattro posti. Conta su di loro perché accanto alla speranza di un Vlahovic subito decisivo al rientro dopo l’infortunio muscolare subito in Nazionale, la certezza della Juventus di oggi è rappresentata proprio da Yildiz, Conceiçao, Weah e Mbangula. Quattro per due posti, e già questo al momento è un lusso per il tecnico bianconero. Un lusso prezioso specialmente da domani al 22 dicembre, con cinque partite ad attendere la Juventus in 16 giorni.