Juve, futuro e pressioni. Mondiale per Club gratis e globale. Vi dice qualcosa?

Mondiale per Club, globale e gratis

Ora fa figo snobbarlo, il Mondiale per club. Storcere il naso di fronte al fatto che mischi le grandi europee con club e zone del mondo senza grande tradizione calcistica. I gironi, con nomi sconosciuti, sono una strana macedonia e suscitano la più tipica delle diffidenze del mondo più tradizionalista e refrattario ai cambiamenti e alle novità, quello del calcio e dei suoi appassionati. Insomma, oggi il Mondiale per club appare ancora troppo distante anche solo per annusarlo, figurarsi per metterlo a fuoco. Però, in attesa di vederlo, viverlo e capirlo, è sbagliato snobbarlo ed è presuntuoso non valutarne la portata. Il Mondiale per club è uno spettacolo sportivo e calcistico che coinvolgerà direttamente tutto il mondo. Ogni parte del globo porterà negli Stati Uniti almeno una squadra e il pubblico potenziale è quindi enorme. Non è una questione di valore tecnico della competizione (messo a rischio dalla posizione in calendario, per esempio), ma di pesarne l’enorme valore emotivo e potenziale coinvolgimento.