Wydad e Al Ain: la Juve del Marocco e la vincente della Champions asiatica

Wydad, la Juve del Marocco

Abbastanza benevolo perché in un girone da quattro in cui passano due squadre, a fare la differenza è il valore della terza e della quarta forza: e Al Ain e Wydad Casablanca, valore dell’intera rosa stimato da Transfermarkt rispettivamente in 45 e 17,5 milioni di euro, sulla carta non possono impensierire la Juventus. Certo, poi le partite vanno vinte sul campo, ma la squadra bianconera ha tutto per riuscirci e giocarci il primo posto con il City. Una sorta di Juve del Marocco con i suoi 22 titoli nazionali, il Wydad Casablanca come i bianconeri non è a ora al vertice della classifica del Botola Pro Inwi: la formazione del sudafricano Rhulani Mokwena che la schiera col 4-3-3 o col 4-2-3-1, presente al Mondiale in quanto vincitrice della Coppa d’Africa 2022, dopo 12 giornate è quarta in classifica. Non ha fatto la differenza per ora l’ex Milan e Toro M’Baye Niang, arrivato in estate dall’Empoli: 8 presenze e 2 gol.