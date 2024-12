Sei ko, tre recuperi e quattro giovani: Motta, conferenza Juve-Bologna e i nomi

Dopo due pareggi consecutivi contro Milan e Lecce, la Juventus si prepara ad affrontare il Bologna all'Allianz Stadium con l'obbligo di tornare a vincere . Una partita fondamentale e speciale per Thiago Motta , che avrà l'occasione di sfidare per la prima volta la sua ex squadra dopo la straordinaria qualificazione in Champions League conquistata nella scorsa stagione. Il tecnico bianconero parte da un ringaziamento speciale: l'Allianz Stadium è nuovamente sold out , a testimonianza del supporto e della vicinanza dei tifosi: "Voglio ringraziare i tifosi che verranno a sostenere, dovremo trasmettere il massimo e sono convinto faremo una grande prestazione". Poi focus sul Bologna , un avversario importante e da non sottovalutare: "Stanno bene, pressano alto e noi dovremo fare il massimo per tirare fuori una prestazione all'altezza della partita e sono sicuro che lo faremo. Dobbiamo limitare i punti di forza dell'avversario". Incontrare i rossoblù vuol dire anche ritrovare il recente passato di Motta: "Mai stata nessuna contestazione con i tifosi del Bologna, a Bologna ho passato due anni bellissimi a livello sportivo e umano, nulla da aggiungere".

L'abbraccio a Buffon: "Parla per il bene della Juve"

L'allenatore ha accolto con gratitudine le parole del grande ex Gigi Buffon rilasciate in settimana: "Adesso la massima concentrazione è sul Bologna. Tutte le parole di Gigi le prendo con grande piacere e stima, non solo per il giocatore ma anche per l'uomo perché insieme abbiamo condiviso tante cose. Lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto e fa, parla sempre per il bene della Juventus. Siamo tutti leader: sicuramente in campo ce ne sono tanti che si prendono la responsabilità, altri vanno d'accordo con loro e domani abbiamo la possibilità di fare la nostra partita e limitare i punti di forza dell'avversario".

Alla Juventus la pressione scudetto c'è sempre, anche quando non se ne parla. Come la sta vivendo Motta? "La responsabilità in una grande squadra esiste sempre ed esisterà sempre. Ogni squadra ha il suo obiettivo, con grande responsabilità affrontiamo tutti i giorni di lavoro allo stesso modo. Non solo il momento o la situazione, ma tutti i giorni. Mi prendo con grande piacere questa responsabilità, l'ho detto dal primo giorno e lo farò fino all'ultimo giorno. Diamo sempre il massimo per fare il meglio per la Juventus. È ciò che interessa".

