Agnelli, il compleanno del presidente che ha riportato la Juve dove conta

Giornata speciale in casa Juventus , con il quarantanovesimo compleanno dell'ex presidente Andrea Agnelli . Una figura fondamentale per la storia recente del club bianconero, ereditato nel momento di maggiore difficoltà e riportato sul tetto d'Italia per nove stagioni consecutive. Una storia interrotta bruscamente nel novembre del 2022 a seguito dell'inizio del caso plusvalenze, ma che ha segnato tutti i tifosi bianconeri.

Compleanno Andrea Agnelli, la storia da sogno con la Juve

Nel giorno del compleanno di Andrea Agnelli, ripercorriamo uno dei cicli più vincenti della storia della Juventus targati proprio dall'ex presidente. Il tutto inizia con il settimo posto della stagione 2010-11 con Delneri in panchina. Il preludio di una rivoluzione con l'arrivo di Antonio Conte che darà il via all'epopea bianconera di un dominio durato ben nove anni. Dal 2012 al 2020, infatti, lo scudetto conosce un solo padrone: la Juventus. Un ciclo irripetibile a cui si aggiungono 5 Coppe Italia (2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2020-21) e altrettante Supercoppe italiane (2012, 2013, 2015, 2018, 2020). Un'avventura che vede anche il clamoroso acquisto di Cristiano Ronaldo il 10 luglio 2018, per quello che è stato ribattezzato come il "colpo del secolo" e la creazione dei progetti legati alla Juventus Next Gen e Women. Recentemente, nonostante Agnelli sia lontano dal mondo Juve tranne che per qualche importante occasione come il compleanno di Del Piero, sono iniziate a circolare voci su un clamoroso ritorno. Una possibilità da sviluppare eventualmente in futuro dopo questo compleanno di una delle figure che più hanno inciso nella storia recente della Juve.

