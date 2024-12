L'allarme rosso Juve: è ultima in Serie A e c'è uno zero da cancellare

Saltare più in alto. È il comandamento a cui deve attenersi la Juventus: prima di tutto nel senso figurato di scalare la classifica, poi - e sarebbe d’aiuto per l’obiettivo primario appena citato - nel senso letterale di migliorare l’elevazione - o eventualmente il tempismo, altrettanto importante - e prendere di testa qualche pallone in più. Perché fino a oggi, di testa, la squadra bianconera di palloni ne ha presi pochi. Troppo pochi: 9,2 di media a partita. Tanti sono i duelli aerei vinti dagli uomini di Thiago Motta e in tutta la Serie A non c’è nessuna squadra che ne abbia vinti di meno. In questo incide in parte il fatto che la formazione bianconera cerca di attuare un gioco basato sul possesso palla e, dal momento che il pallone lo si controlla meglio rasoterra, quando manovra i duelli aerei cerca di evitarli. E in effetti oltre a essere la squadra che ne vince di meno è anche quella che ne effettua di meno dell’intera Serie A: 20 a partita. Anche tenendo conto di questo, però, la voce resta in deficit pesante nel bilancio bianconero. Perché 9,2 duelli aerei vinti su 20 rappresentano comunque meno del 50 per cento, il 46 per la precisione.

Juve la terza peggiore in Serie A

Un dato che, se non è più il peggiore delle Serie A, è comunque il terzultimo, superiore soltanto al 41,4% dell’Empoli (13,3 duelli aerei vinti su 32,1 tentati) e al 44,7% del Verona (15,2 vinti su 34 tentati). E se il gioco aereo può non essere l’arma preferita, per filosofia di gioco e caratteristiche dei calciatori, resta comunque un fondamentale da padroneggiare: intanto perché può essere una delle armi degli avversari ed è necessario essere in grado di contrastarli; poi perché contro una formazione che cerca il possesso come la Juve (prima in Serie A con il 61,2% di media) spesso i rivali si abbassano e si compattano e i cross, su azione o su calcio piazzato, possono diventare una preziosa strada alternativa per arrivare al gol. Quanto preziosa, lo testimoniano i valori delle rivali dei biaconeri: 54,9% di duelli aerei vinti per il Napoli capolista (13 su 23,7); 54,8% per l’Atalanta (15,9 su 29); 56,9% per l’Inter (14,9 su 26,2); 51,9% per la Fiorentina (14,8 su 28,5) e 47,9% per la Lazio (13,6 su 28,4), unica tra le prime cinque al di sotto del 50% dei duelli aerei vinti, ma comunque di quasi due punti percentuale superiore ai bianconeri. E superiore di otto punti, con il 54% dei duelli aerei vinti (11,6 su 21.5) è il Milan che insegue al settimo posto.

