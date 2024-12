Cambiaso ko, l’emergenza infortuni continua: la Juve fa la conta© .

Pronti, via e sono arrivate subito brutte notizie per la Juve e Thiago Motta contro il Bologna. Cambiaso è stato costretto a chiedere il cambio dopo aver ricevuto un duro colpo alla caviglia sinistra, al suo posto è entrato Rouhi. L'emergenza dei bianconeri continua e non è un bel segnale in vista della sfida contro il City in Champions League. Dopo aver recuperato Vlahovic, Savona e Adzic per la gara dell'Allianz, ora la preoccupazione è tutta per le condizioni del terzino, tra i giocatori più impiegati da Motta nella sua Juventus.

Infortunio Cambiaso, cos'è successo

La partita di Andrea Cambiaso è durata appena 6'. L'esterno è andato a contrastare il tiro di Ndoye ed è rimasto a terra qualche minuto. Il terzino bianconero ha saltato e il pallone, calciato con una certa forza da parte dell'attaccante del Bologna, ha colpito proprio la sua caviglia sinistra facendole fare una torsione innaturale. Lo staff medico è entrato sul campo e ha provato ad applicare un po' di ghiaccio. Cambiaso ha provato a rientrare ma dopo una manciata di minuti ha richiamato la panchina per il cambio. Al suo posto è entrato il giovane Rouhi, ma il pensiero è andato subito alla sfida col City.

Il terzino nella giornata di domenica, 8 dicembre, effettuerà gli esami al J Medical per capire l'entità dell'infortunio. In ogni caso per come è uscito e per il doloro accusato è difficile possa recuperare per la sfida di Champions League. Non molto fortunata la Juventus in queste situazioni considerando anche le altre assenze: Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Bremer, Cabal, Milk e McKennie.